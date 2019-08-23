Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов стал обвиняемым по уголовному делу о злостном неисполнении решения суда

Соответствующее уведомление Службы судебных приставов опубликовал в Твиттере адвокат Владимир Воронин. Жданова обвиняют в том, что он не удаляет из интернета фильм ФБК «Он вам не Димон».

Против главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Его обвиняют в отказе удалить фильм «Он вам не Димон» по постановлению Люблинского районного суда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат И.Жданова Владимир Воронин.

«ФБК обязали удалить этот фильм на своих страницах в соцсетях. Но этот фильм на своих страницах размещали физические лица. Каким образом ФБК может обязать какое-то физическое лицо, которое к ФБК не имеет отношения, удалить этот фильм, мне тяжело объяснить», — сказал он.

В.Воронин добавил, что И.Жданова вызвали в Следственный комитет для проведения следственных действий. Адвокат предположил, что его допросят в качестве обвиняемого и проведут экспертизу по возбужденному делу. Он добавил, что пока не обсуждал позицию по делу со своим подзащитным.

Ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя ФБК Романа Рубанова.

В фильме говорилось, что бизнесмен А.Усманов дал взятку премьер-министру Д.Медведеву. А.Усманов потребовал удалить эту информацию. Люблинский районный суд 31 мая 2017 года встал на его сторону и обязал ФБК удалить видеоролики. ФБК заявлял о том, что видеофрагменты о бизнесмене Алишере Усманове были удалены из фильма.

Еще одно дело расследуется в отношении экс-директора Фонда Романа Рубанова. На Алексея Навального, в блоге которого был опубликован фильм, приставы намеревались составить административные протоколы.