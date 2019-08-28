Сегодня в Госсовете Татарстана пройдет заочное голосование по вопросу празднования свержения монголо-татарского ига

Не все официальные ведомства согласны с утверждением такого праздника.

Голосование по вопросу празднования свержения монголо-татарского ига в Татарстанском парламенте должно пройти в ближайшие часы. Ранее против учреждения памятной даты уже выступили комитет Госсовета республики по гос. строительству и комитет по образованию, культуре и нац. вопросам. Мы получили комментарий от депутата госсовета Татарстана Артёма Прокофьева. По его мнению, против празднования даты окончания Великого стояния на реке Угре проголосует большинство парламентариев.

Ранее Правительство России дало положительное заключение по инициативе праздновать дату окончания Великого стояния на реке Угре. Ожидается, что поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» Госдума рассмотрит осенью.