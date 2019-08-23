Суд в Киеве освободил из СИЗО Кирилла Вышинского

Главный редактор украинского РИА «Новости» был отпущен под личное поручительство, передаёт ТАСС. За смягчение меры пресечения во время следствия выступили прокуроры. Сам журналист сказал, что его содержание под стражей бессмысленно.

Вышинский был задержан прошлой весной по обвинению в государственной измене. По некоторым данным, в ближайшее время между Россией и Украиной может пройти обмен заключёнными, но Вышинский в их число не входит.

Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Кирилла отпустили под личное поручительство. Конечно, мы не можем комментировать ни юридические аспекты этого, ни что теперь дальше, но очень надеемся, что дальше будет только лучше. Всем большое спасибо и низкий поклон тем, кто помогал освободить Кирилла. 400 дней в украинской тюрьме ни за что, ни про что только за то, что он работал журналистом», — сказала она.

К.Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.