Дочерняя компания «Ростеха» требует от «Боинг» 120 миллионов долларов

«Авиакапитал–Сервис» подала иск о расторжении контракта на поставку самолётов 737-МАХ. Об этом сообщает РИА «Новости». Речь идёт о 35 лайнерах, большая часть которых предназначалась для лоукостера «Победа». Компания требует вернуть аванс с процентами и компенсировать упущенную выгоду, а также заплатить штраф. Агентство уточняет, что это первый иск такого рода после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Тогда «Боинг» признал, что электронная вспомогательная система самолётов 737-МАХ работает не корректно.