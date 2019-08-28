Прокуратура Берлина оставила без комментариев сообщение о, якобы, политическом характере убийства гражданина Грузии

По данным ведомства, подозреваемый находится под предварительным заключением. В прошлую пятницу полиция задержала 48-летнего россиянина, который мог быть причастен к убийству. Как пишет газета «Бильд», погибший – выходец из Чечни. Он, якобы, воевал против русской армии и считается террористом. Источник во властных структурах Чечни рассказал «Интерфаксу», что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.