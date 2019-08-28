Российский ФК «Краснодар» не смог выйти в групповой этап Лиги Чемпионов, уступив греческому «Олимпиакосу»

Российский футбольный клуб «Краснодар» не смог выйти в групповой этап Лиги Чемпионов, уступив в ответном матче греческому «Олимпиакосу».

В домашнем матче «Краснодару» предстояло отыгрывать огромную форму, поскольку в Пирее они уступили со счетом 0-4. Первый мяч в ворота греческого клуба влетел уже на 10 минуте. Данниил Уткин бил из вратарской и в ворота попал, правда в ответной атаке гости этот мяч сквитали. «Краснодар» снова оказался перед необходимостью забивать пять голов, мало того, в одном из столкновений травму получил основной нападающий команды Магомед-Шапи Сулейманов присоединившись к многочисленной больничной палате Краснодара. В конце тайма «Олимпиакос» забил второй мяч и как ни старались хозяева, сыграть даже вничью они не смогли 1-2. «Олимпиакос» прошел групповой этап Лиги Чемпионов, но «Краснодар» тоже не остался без Европейского футбола. Наш клуб выступит в Лиге Европы.

Россию в групповом этапе Лиги Чемпионов представят «Зенит» и «Локомотив», которые попали туда напрямую, без отбора.