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11:03, 28 августа 2019

Госсовет Татарстана обсуждает идею празднования свержения монголо-татарского ига

Против инициативы, выдвинутой депутатом Госдумы ранее выступили местные парламентарии.

С инициативой праздновать дату окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году выступили власти Калужской области. Они считают, что это укрепит патриотическое сознания граждан и популяризирует отечественную историю. Накануне этот законопроект обсудили в Госсовете Татарстана. Пока на уровне комитетов. Парламентарии и ученые республики считают, что стояние на Угре воспринимается обществом как противостояние русских и татар и может вызвать межнациональную рознь и ненависть. Ряд депутатов назвали инициативу глупостью имеющую элементы экстремизма. В итоге комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и комитет по образованию, культуре и нац. вопросам рекомендовали парламенту республики не поддерживать документ. Формальное заочное голосование депутаты Госсовета Татарстана проведут завтра.

Правительство России одобрило инициативу. Соответствующие поправки в закон Госдума может рассмотреть уже осенью.



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