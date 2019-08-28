Пятеро хирургов из больницы Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении

Уходом из больницы медики хотели обратить внимание на кадровый дефицит и высокие нагрузки – в итоге скандал дошел до Кремля.

Пять из шести хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила передумали уходить после «разъяснительной беседы», еще один сейчас находится в отпуске. Об этом рассказали в Минздраве, пояснив, на каких условиях врачи согласились остаться. В частности им обещают доплатить за дополнительную работу в июле и августе. Кроме того, вводится другая система распределения пациентов в медучреждения, поэтому повышенной нагрузки больше не будет. К тому же с сентября в больнице увеличится штат – наймут еще двух хирургов. Медики первой больницы написали заявление об увольнении на прошлой неделе – они многие месяцы жаловались на неадекватную нагрузку и несоответствующую ей оплату труда. Толчком к увольнению стало уход хирургов из другой тагильской больницы, после чего медикам направили дополнительных пациентов. Обращение в разные инстанции им не помогло, а после заявления об увольнении на ситуацию обратили внимание в Минздраве и Кремле.

В Минздраве заявили, что ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле ведомства. На месте работает специальная комиссия, которая займется тщательным анализом прецедента.