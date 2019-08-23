Серия одиночных пикетов против произвола властей пройдет сегодня у здания администрации президента

Лозунг акции – «Свободу узникам московского дела», об этом «Эху Москвы» рассказал инициатор пикетов, кандидат на выборы в Мосгордуму Сергей Митрохин.

Одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» пройдут сегодня у Администрации президента РФ на Старой площади в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин. «Такую акцию необходимо провести именно у Администрации президента. В лице своего главного руководителя Владимира Путина эта инстанция несет ответственность за все, что происходит в стране: и за беспредел московских властей по снятию кандидатов с выборов, и за то позорище, которое устроила Росгвардия, избивая людей, и за те чудовищные наказания, которые штампуются одно за другим, и за порочности марионеточной судебной системы», — сказал он. С.Митрохин добавил, что будет и далее организовывать акции, направленные против репрессивной политики московских и федеральных властей.

Начало одиночных пикетов в 12.00.

После акции 27 июля за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках» по статье 212 УК РФ. По нему проходят более десяти человек. Дела тех из них, кого также обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, выделили в отдельное производство и расследовали менее чем за месяц.

Следственный комитет также возбудил административные дела по статье 20.2 КоАП в отношении незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и ряда активистов. Некоторые из них, в том числе Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Илья Яшин, получили последовательно несколько административных арестов.

Федеральные власти несут прямую ответственность за произвол московской администрации, связанный со снятием независимых кандидатов с выборов, считает Сергей Митрохин.