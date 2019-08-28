Дело о лишении прав родителей, участвовавших в акции протеста, передано в Лефортовский суд

2 сентября там пройдёт новая беседа с участниками процесса. По словам адвоката, прокуратура неверно определила подсудность дела. Речь идёт об иске к супругам Проказовым, которые 27 июля вместе с годовалым сыном пришли на акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ещё один схожий иск подан в отношении другой семьи – Хомских. Пара взяла трёх своих детей на акцию 3 августа. По мнению прокурора Яны Старовойтовой, супруги таким образом пытались избежать задержания полицейскими.