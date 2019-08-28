На Открытом чемпионате США по теннису сегодня день сенсаций, причем все они с участием российских теннисистов

Самую громкую, пожалуй, совершила Анна Калинская. 127 ракетка мира, которая до этого выиграла лишь шесть матчей уровня WTA, выбила из сетки американку Слоан Стивенс, которая побеждала на кортах Флэшинг Мидоу всего два года назад. Стивенс сменила тренера и после этого уступила в пяти поединках из шести, ну а Калинская сыграла про словам местных журналистов, матч жизни. Сенсацию со знаком минус преподнес Карен Хачанов. Он закончил выступления на турнире после матча с канадцем Вашеком Поспишилом. Игра была весьма упорной, но в решающем сете Поспишил был точнее. Андрей Рублев, который блестяще играет этим летом, лишил публику удовольствия следить за успехами 8 номера посева грека Стефаноса Циципаса, причем победа россиянина была весьма уверенной – в четырех партиях. Успехи Рублева, который недавно победил самого Федерера, таким образом, получили продолжение.

Выбыли из турнира ветеран Светлана Кузнецова и молодая теннисистка Анастасия Потапова.