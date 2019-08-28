Госсовет Татарстана в эти минуты начинает обсуждение инициативы о праздновании свержения монголо-татарского ига

Ранее местные депутаты рекомендовали парламенту не поддерживать документ. С предложением внести поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» выступил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. Он считает, что установление Дня окончания Великого стояния на реке Угре поспособствует укреплению патриотического сознания граждан. В Татарстане считают, что новый праздник может вызвать межнациональную рознь и ненависть.