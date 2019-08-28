В Новосибирске в результате обрушения перекрытия на стройке под завалами оказались 11 человек

На месте работают спасатели.

На Ударной улице в Новосибирске проводилась реконструкция со сносом ветхого здания, где ранее находилась котельная. На его месте, как рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник, должен появиться оздоровительный центр. Во время строительных работ рухнула стена и перекрытие на площади около 400 квадратных метров. Под обломками здания оказались заблокированы 12 человек, одного вскоре спасли, позже из-под завалов извлекли еще одного пострадавшего. Известно о гибели по меньшей мере двоих рабочих. Об этом агентству ТАСС сообщили в Следственном комитете. На месте обвала работает более сотни спасателей, 30 единиц техники. Туда также прибыли пять машин скорой помощи и кинологические расчеты. Здание, где произошло обрушение, было построено в 1970-хх годах. Наиболее вероятной причиной обвала называют нарушение требований проведения строительных работ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Прокуратура начала проверку