Перовский суд Москвы провёл предварительное заседание по делу о лишении родительских прав участников митинга

Перовский суд Москвы провёл предварительное заседание по делу о лишении родительских прав участников столичного митинга.

Проказовы – не единственная семья, которых хотят лишить родительских прав.

2 сентября в Никулинском суде рассмотрят такой же иск в отношении Петра и Елены Хомских. На митинге 3 августа они были с детьми. По мнению прокурора Яны Старовойтовой, таким образом пара пыталась обезопасить себя от жёстких действия полиции.