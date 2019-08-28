Первая партия криптовалюты от мессенджера Telegram, по некоторым данным, будет выпущена в течение двух месяцев

Об этом пишет газета The New Tork Times со ссылкой на инвесторов, общавшихся с руководством сервиса. Они утверждают, что в планах Telegram также создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться порядка 300 миллионов пользователей платформы. По планам, криптовалюта под названием Gram станет новым платежным средством и позволит отправлять деньги в любую точку мира.

О планах по запуску Gram основатель мессенджера Павел Дуров говорил еще в конце позапрошлого года.