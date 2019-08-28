В Гонконге может быть введено чрезвычайное положение

Такую возможность не исключают местные власти, пишет газета «Саут Чайна Морнинг Пост». Источник издания в правительственных кругах сказал, что это будет зависеть от эскалации протестов в будущем, подчеркнув, что пока ситуация не достигла критической точки.

Массовые протесты вспыхнули в специальном административном районе Китая в начале июня. Поводом стал законопроект об экстрадиции. Даже после того, как власти «заморозили» инициативу, уличные волнения не прекратились.