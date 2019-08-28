В России резко выросла доля кандидатов самовыдвиженцев на фоне снижения ценности партийных брендов

Об этом говорится в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос». Оно пишет, что так называемые «административные кандидаты» стараются дистанцироваться от вывески партии власти, тесно связанной в сознании избирателей в непопулярными решениями. Речь идёт о пенсионной и «мусорной» реформах, а также о действиях силовиков при разгоне мирных протестов. Авторы доклада приходят к выводу, что избирательная система страны сегодня столкнулась с самыми серьёзными проблемами со времён протестов 2011-2012 годов.