Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за два летних месяца

Согласно данным пресс-службы Минздрава, пятеро специалистов уже забрали заявления об увольнении. Ранее прокуратура начала проверку после массового увольнения врачей. Как говорил в эфире телеканала РБК заведующий хирургическим отделением больницы Юрий Изотеев, причиной стали низкие зарплаты и увеличенные нагрузки.

Как сообщил Минздрав, уже со следующей недели в больнице начнут работать два новых хирурга, также туда направят специалистов из другого медучреждения.