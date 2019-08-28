В России увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности

Как следует из данных, опубликованных Росстатом, во втором квартале этого года доход ниже прожиточного минимума получали более 18,5 миллионов россиян. В прошлом году этот показатель был ниже на две десятых процентных пункта. Эксперты объясняют рост уровня бедности увеличением прожиточного минимума.

Реальные доходы граждан падают шестой год подряд – с начала крымских событий. В мае Счётная палата спрогнозировала дальнейшее снижение этого показателя.