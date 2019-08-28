Южная Корея проверяет морскую воду после информации о возможной утечке радиоактивных отходов из КНДР

Как рассказал журналистам представитель Министерства по делам объединения, для получения всех результатов анализов потребуется около двух недель.

Ранее радио «Свободная Азия» со ссылкой на спутниковые снимки сообщала, что завод по обогащению урана в северокорейском городе Пхёнсане может сливать радиоактивные отходы в море по реке. Как отмечается, работа завода может быть ещё одним свидетельством того, что Пхеньян продолжает уделять приоритетное внимание разработке ядерного оружия.