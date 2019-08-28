Власти Китая запретили американскому военному кораблю заходить в порт Циндао

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. Как отмечается, это уже второй случай за месяц, когда Пекин отклоняет запрос судов ВМС США.

Это происходит на фоне обострения торговой войны между странами. Ранее Вашингтон анонсировал повышение пошлин на китайские товары на 15 процентов вместо 10. Как ожидается, это произойдёт в начале сентября. По словам Дональда Трампа, решение принято в ответ на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров.