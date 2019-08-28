Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку

Как утверждают источники РБК, работа пока носит непубличный характер, а презентуют устройство не раньше следующего года. Газета пишет, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий. Ранее Сбербанк приобрел контрольный пакет акций ЦРТ у «Газпрома».

Кроме того, сообщается, что в начале месяца банк опубликовал несколько вакансий, которые косвенно указывают на то, что речь идет именно о создании «умной» колонки. Как ожидается, разработка в будущем может стать стержневым элементом экосистемы банка.