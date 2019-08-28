Еще один американский сенатор может не получить российскую визу

Член Республиканской партии Майкл Ли планирует приехать в Россию на следующей неделе, однако пока его запрос о разрешительном документе остался без ответа. Об этом пишет издание Politico. Ранее об отказе в визе рассказал сенатор-республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи. Они оба числятся в составе делегации Конгресса, которая должна была прибыть на переговоры с российскими официальными лицами.

Как пояснили в Совете Федерации, включение сенаторов в так называемый «стоп-лист» было вынужденной ответной мерой на американские списки.