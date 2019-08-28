Минпромторг предложил установить 50% квоту на госсзакупку российских товаров

Проект постановления, как выяснили «Ведомости», уже направлен для обсуждения в заинтересованные министерства.

Мера может стать временной поддержкой для отечественных производителей товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса. Согласно документу, в следующем году предлагается обязать госзаказчиков отдавать российским поставщикам 30% от общих годовых закупок, а в 2021 – уже 50%.

Кроме того рассматривается инициатива проводить торги только для российских производителей и в случае, если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные – уже для всех остальных.