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08:30, 28 августа 2019

Минпромторг предложил установить 50% квоту на госсзакупку российских товаров

Проект постановления, как выяснили «Ведомости», уже направлен для обсуждения в заинтересованные министерства.

Мера может стать временной поддержкой для отечественных производителей товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса. Согласно документу, в следующем году предлагается обязать госзаказчиков отдавать российским поставщикам 30% от общих годовых закупок, а в 2021 – уже 50%.

Кроме того рассматривается инициатива проводить торги только для российских производителей и в случае, если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные – уже для всех остальных.



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