ООН призывает возобновить операции по спасению мигрантов в Средиземном море

Управление по делам беженцев просит вернуть в регион поисково-спасательные суда стран ЕС. Ранее итальянский парламент принял закон об ужесточении ответственности капитанов и владельцев судов за нелегальную помощь иммигрантам. В это же время из Франции вышел корабль Ocean Viking гуманитарной организации SOS Mediterranee, спасающий беженцев. Судно берёт на борт тех, кто пытается морем перебраться в Европу из Северной Африки. Как отмечает «Коммерсантъ», в Италии капитанам угрожают тюрьмой, а во Франции их награждают медалями.