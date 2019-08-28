В Анапе уволены и отправлены в СИЗО трое полицейских, подозреваемые в принуждении к сексу 17-летней девушки

По некоторым данным, от должности также отстранен глава полиции города Андрей Раппа.

Инцидент произошел в понедельник вечером на пляже Анапы. Сотрудники патрульно-постовой службы застали там несовершеннолетнюю пару, которая занималась любовью. По версии следствия, за непривлечение к административной ответственности полицейские заставили 17-летнюю девушку заниматься с ними оральным сексом. ТАСС уточняет, что пострадавшая — волейболистка из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград».

По сведеньям «Комсомольской правды», она приехала на сборы из Липецка и играет в юношеской сборной России. Издание отмечает, что речь шла о постановке на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Как утверждает Baza, парня сотрудники МВД отпустили, а девушке стали угрожать, что расскажут о случившемся ее тренеру. Названы имена подозреваемых — это Рустам Наниз, Леонид Паланчук и Алий Казанчи. Им 26-28 лет. Один из них, якобы стоял в стороне. Подчеркивается, что все трое в этот момент были «в форме и при исполнении».

Источник «Комсомолки» привел и немного другую версию событий. По его словам, полицейские якобы нашли на пляже пьяную девушку и хотели забрать ее на пост для составления административного протокола. Испугавшись возможных неприятностей на сборах, она сама предложила им вступить с ней в половую связь.