Прокуратура сегодня проведет встречу с хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые написали заявления об увольнении

Накануне с ними встречался министр здравоохранения Свердловской области.

Когда скандал с массовым увольнениям хирургов из Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Тот отправился на переговоры с медиками. Они прошли за закрытыми дверями и имели относительный успех – двое из шести хирургов, как сообщает портал URA.ru, увольняться передумали. Еще одна встреча их ждет сегодня – на этот раз с представителями региональной прокуратуры, которые собираются проверить факты нарушения трудовых прав врачей, в том числе в части начисления заработной платы и стимулирующих выплат». Заявления об увольнении медики написали вскоре после того, как уволились хирурги из другой больницы города – Демидовской. Сотрудники обоих медучреждений жаловались на низкие зарплаты, юридическую незащищенность и высокую нагрузку.

Вслед за скандалом в Нижнем Тагиле в Ставропольском крае заявления об увольнении написали все врачи-травматологи центральной городской больницы Пятигорска.