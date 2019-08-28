Движение «Голос»: На выборах разных уровней в единый день голосования возможны фальсификации

Исключением, вероятно, не станет и Москва, прогнозируют в движении «Голос». Эксперты выпустили доклад, приуроченный к предстоящим выборам и итогам регистрации кандидатов.

Избирательная система России в этом году столкнулась с самыми серьёзными проблемами со времён протестов 2011-12 годов. Партии не смогли преодолеть кризис, их ценность резко снизилась, они вышли из доверия. Прежде всего, это касается Единой России, стоявшей за скандальными пенсионной и мусорной реформами. В этих условиях многие кандидаты отказались идти от партии власти, говорится в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос». Доля кандидатов по всей стране от Единой России сократилась на треть, ярче всего это проявилось в Москве, где все единороссы пошли на выборы в городскую думу самовыдвиженцами.

С другими партиями ситуация, впрочем, обстоит не лучше, отмечают в «Голосе». Конкуренция в ходе предвыборной кампании сменилась силовым воздействием на оппозицию. С учётом отказа в регистрации нескольким десяткам кандидатов в Москве и снятии ряда тех, кто был допущен к выборам, даже в столице возможны фальсификации, допускает соавтор доклада Станислав Андрейчук. Протестные настроения могут привести к тому же в других регионах, особенно тех, где проходит сразу несколько компаний разного уровня, отметил эксперт. Он отметил, что власть боится потерять контроль, поэтому стоит ждать ужесточения законодательства.

Выборы по всей России пройдут 8 сентября.