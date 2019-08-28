Иск о лишении родительских прав из-за протестов 27 августа начнет рассматривать Перовский суд Москвы. Сегодня состоится предварительное заседание. У семьи Проказовых могут отнять годовалого ребенка.

Недавно прокуратура подала еще один иск о лишении родительских прав из-за протестов, которые были 3 августа. Отнять детей хотят у многодетной семейной пары, которые попали гуляли с коляской по бульварам.. Дело суд рассмотрит 2 сентября.