Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата США
Ему понадобилось четыре часа, чтобы выиграть у грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5.
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Ему понадобилось четыре часа, чтобы выиграть у грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5.
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