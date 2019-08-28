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05:07, 28 августа 2019

Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата США

Ему понадобилось четыре часа, чтобы выиграть у грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5.



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