Пострадавшие при теракте в Беслане готовят новую жалобу в Европейский суд по правам человека

Рекомендации ЕСПЧ не были исполнены, сказала РИА глава комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Она напомнила, что суд в Страсбурге рекомендовал провести более детальное объективное расследование всех причин и последствий теракта, а также определить критерии применения танков, гранатометов и огнеметов при спасении заложников.

Теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года. Террористы взяли в заложники больше тысячи человек. Погибли 334 человека, больше половины из них – дети. Ранее ЕСПЧ установил, что российские власти не смогли организовать на должном уровне контртеррористическую операцию. Истцам была назначена компенсация почти в 3 миллиона евро.