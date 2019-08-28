Власти Бразилии выдвинули условия, на которых готовы принять международную помощь в борьбе с пожарами

В правительстве заявили, что должны самостоятельно распоряжаться выделенными средствами. В понедельник Бразилия отказалась от анонсированной президентом Франции помощи «семерки» в размере 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Накануне бразильский президент Жаир Болсонару уточнил, что может принять помощь только после извинений Эммануэля Макрона. Ранее французский лидер заявил, что Болсонару солгал по поводу взятых на себя обязательств по защите окружающей среды. До этого президент Бразилии посмеялся в соцсетях над внешностью первой леди Франции