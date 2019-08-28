СК начал проверку сообщений о смерти шестилетнего мальчика, изъятого из семьи

Будут опрошены родители ребенка и персонал детского дома в Сергиевом Посаде, сообщается на сайте подмосковного управления ведомства. У мальчика были ДЦП и эпилепсия. Его мать находится в СИЗО по обвинению в педофилии. Как сообщили в Ассоциации родительских комитетов и сообществ показания против нее дал сосед, уроженец Таджикистана якобы под угрозой выдворения из России. Отцу ребенка органы опеки также отказались его передать.