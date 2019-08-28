Стартует досрочное голосование на выборах в Мосгордуму

С этого дня до 7 сентября могут проголосовать те, кто не сможет этого сделать 8 сентября. В Мосгоризбиркоме порекомендовали гражданам предъявлять документ, подтверждающий причину досрочного голосования. Это может быть отпуск, командировка или состояние здоровья, передает ТАСС. Ранее окружные избиркомы отказались зарегистрировать всех независимых кандидатов. Причиной стал якобы брак в подписях. Однако незарегистрированные кандидаты подчеркивали, что проверяющие вбивали в базу данных МВД неверные сведения, были проблемы с самой этой базой, кроме того, члены избиркома отказались выслушать граждан, которые хотели подтвердить подлинность своих подписей. Недопуск кандидатов к выборам стал поводом для массовых протестов в Москве