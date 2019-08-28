Z Архив новостей новости
5 1 6 40
02:06, 28 августа 2019

Стартует досрочное голосование на выборах в Мосгордуму

С этого дня до 7 сентября могут проголосовать те, кто не сможет этого сделать 8 сентября. В Мосгоризбиркоме порекомендовали гражданам предъявлять документ, подтверждающий причину досрочного голосования. Это может быть отпуск, командировка или состояние здоровья, передает ТАСС. Ранее окружные избиркомы отказались зарегистрировать всех независимых кандидатов. Причиной стал якобы брак в подписях. Однако незарегистрированные кандидаты подчеркивали, что проверяющие вбивали в базу данных МВД неверные сведения, были проблемы с самой этой базой, кроме того, члены избиркома отказались выслушать граждан, которые хотели подтвердить подлинность своих подписей. Недопуск кандидатов к выборам стал поводом для массовых протестов в Москве



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Статья дня

Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…

5 505 6 30243 23.08
Kистория, война, дипломатия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не либерализм, а крокодилизм Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс!..

5 280 6 20325 27.08
Kполитика, либерализм, мнения
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Москва, 23 августа, 80 лет назад «Гиммлер истребил коммунизм, то есть тех, кто верил в Сталина, а он произносит – без всякой необходимости – здравицу за уничтожителя своих сторонников»...

5 224 6 21414 23.08
Kистория, ссср, мнения, сталин
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Формат «междоусобчика» Но даже если предположить чудо — отмену санкций, формат «восьмерки» все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу «семь плюс один»...

5 78 6 8731 21.08
Kполитика, общество, сша, события
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 101 6 11852 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…

5 136 6 16283 21.08
Kобщество, акции, протесты, москва, политика, события
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Иран создал свой ЗРК, лучше, чем С-300, но чуть хуже С-400 В Иране существует собственная военная промышленность, причем достаточно передовая и мощная, независимая от поставок извне. На Ближнем Востоке и в целом во всем исламском мире такая промышленность имеется только у Израиля…

5 88 6 11000 23.08
Kиран, оружие, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пусть родители будут хоть тысячу раз в оппозиции к власти Я категорически не согласна с требованиями прокуратуры лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, а также Петра и Елену Хомских за участие в несогласованных акциях, на которые они пришли с маленькими детьми…

5 70 6 9297 26.08
Kполитика, власть, семья, события
Блоги

+ В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена Они жаловались, что с пациентом будет слишком много забот…

5 193 6 27125 25.08
8читать ;смотреть
Kтюмень, происшествия, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Ровно в этот момент ключи от админки находит Владимир Зеленский Удобно, конечно, не прилагая никаких усилий к реальному решению проблем, возникших из-за преступной политики прежде всего в отношении собственного народа, писать пресс-релизы и ждать, что все случится само собой…

5 57 6 8312 22.08
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Я считаю, что вы, как член команды Собянина, — соучастник этой полноценной атаки на общество…

5 105 6 16873 26.08
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, москва, видео, мнения
Блоги

Владимир Зеленский о возможности возвращения России в G8 Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом…

5 222 6 36429 22.08
Блоги

Михаил Мирер детский врач, невропатолог (США)

Америка и усыновление Через две недели после переезда девочек в Америку был принят закон Димы Яковлева. Я не сомневаюсь, что пройдет время, и потомки тех, кто подписал этот закон, будут менять свои фамилии и скрывать, что они их дети…

5 91 6 14942 22.08
Блоги

+ «Сдачу — министру, на развитие авиации» «Сдачу — министру, на развитие авиации» Как Путин угощал Эрдогана мороженым на МАКС-2019...

5 81 6 13262 27.08
8читать ;смотреть
Kпутин, эрдоган, макс, юмор, видео, события
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Федя, Федя, где ты, где ты Естественно, это событие распиарили, как могли. Ну а как же. Коробку тульских пряников в космос отправить. Кто ещё на это способен? Никто. Только великая космическая держава…

5 150 6 25446 26.08
Kроскосмос, рогозин, космос, техника, рф, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Умиротворение агрессора 2.0 Уже десять лет 23 августа отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. А толку-то?..

5 255 6 43932 23.08
Kевропа, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Франции огорчился из-за комментария бразильского коллеги про жену Эммануэля Макрона Поводом для насмешек стал возраст первой леди…

5 6 6 38898
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Путин очень знакомым чернобыльским тоном сообщил, что нет вообще никаких причин для беспокойства. И вот когда представитель власти заявляет такое, то становится понятно, что в общем никаких надежд уже нету…

5 52 6 145891 21.08
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Чью позицию по поводу выборов вы поддерживаете?
5 58 6 15083 23.08
Блоги

Алексей Пивоваров Главный редактор телеканала RTVI

+ Неудобная правда о гибели «Курска» Неудобная правда о гибели «Курска» Официальное следствие, как известно, не установило виновных в гибели «Курска». Очевидно, это было политическое решение. Почему его приняли? И какова была анатомия этой катастрофы?...

5 184 6 313804 24.08
8читать ;смотреть
Kкурск, трагедии, видео, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нам действительно решили показать, как надо по-настоящему в современных условиях снимать сериал «Чернобыль», и сняли такой с натуральными декорациями под Архангельском в Нёнексе…

5 112 6 102751 24.08
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8035076
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4174566

Сегодня в эфире