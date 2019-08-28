В Москве потушили пожар в 24-этажном жилом доме
Горело здание на Каширском шоссе. Эвакуировали 120 человек, еще 20 спасли с помощью спецсредств, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. Огнем были охвачены электрокабели между 12-ым и 16-ым этажами.
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Горело здание на Каширском шоссе. Эвакуировали 120 человек, еще 20 спасли с помощью спецсредств, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. Огнем были охвачены электрокабели между 12-ым и 16-ым этажами.
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