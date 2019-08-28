Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на миллиард рублей

Дети чиновника Александра Горбенко приобрели квартиры стоимостью 540 миллионов рублей, говорится в расследовании.

Днем ранее ФБК опубликовал расследование, где утверждается, что самому вице-мэру Москвы Александру Горбенко принадлежит дача стоимостью 500 миллионов рублей, а чтобы скрыть это, Росреестр изменил имя чиновника в документах. Сам Горбенко не опроверг факт владения дорогой недвижимостью.

В другом расследовании ФБК говорилось о том, что первый заместитель Сергея Собянина Наталья Сергунина якобы продала три здания в Москвы, которые были собственностью города, своим родственникам. У семьи вице-мэра Фонд борьбы с коррупцией нашел имущество суммарно на 6,5 миллиардов рублей.