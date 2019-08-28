Москву и область поделят на зоны

Столичное правительство утвердило тарифы на проезд на линиях Московских центральных диаметров.

Всего в ближайшие годы появится пять новых наземных веток метро, которые пройдут через центр Москвы в область. Первые две запустят в конце года: от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска.

Маршруты поделят на три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» будет стоить столько же, сколько на автобусе или метро по карте «Тройка». Сейчас по тарифу «Кошелек» цена составляет 38 рублей. В зоне «Пригород» поездка обойдется в 45 рублей, в «Дальней» — 45 плюс 23 рубля за каждую зону до границ МЦД.

С МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро или Московское центральное кольцо и обратно, если оплата проведена по карте «Тройка». Пересадку можно сделать в течение 90 минут. При этом, за наземный транспорт придется платить отдельно. Отмечается, что студенты и школьники смогут использовать свои социальные карты учащихся. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал МЦД «транспортной мини-революцией». По его словам, за счет пуска первых двух линий житель подмосковного Подольска, к примеру, сможет сэкономить за год до 50 тысяч рублей.

Согласно планам правительства, еще три ветки должны заработать до 2025 года.