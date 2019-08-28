Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сегодня должен выйти на свободу после 4-го подряд административного ареста. За решёткой политик провёл уже месяц.

Свободы Илья Яшин не видел с 27 июля. Со дня задержания за призыв в твиттере прийти на встречу с кандидатами в Мосгордуму в тот день, акцию власти считают незаконной. События, которые в ходе неё происходили, привели к так называемому «московскому делу», в нём почти 15 фигурантов. В конце июля Яшин – глава муниципального округа «Красносельский» — получил 10 суток, спустя день ещё 10, при этом, как уточнял политик, сроки ареста друг на друга не накладываются. За несколько часов до освобождения из спецприёмника его задержали, новый суд и арест ещё на 10 суток. Когда же Яшин отбыл и этот срок, его схватили прямо на выходе из спецприёмника. И наказали аналогично. Один из арестов касался акции оппозиции 14 июля, когда люди из Новопушкинского сквера по призыву Яшина пошли к мэрии, а затем взяли в осаду столичный избирком, после чего полиция задержала несколько десятков человек, включая политика. Яшин пытался обжаловать в Мосгорсуде отказ в допуске на выборы в столичную думу. Успеха это не принесло.

На выборы помимо Яшина не допустили около 30ти независимых кандидатов, включая Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и Юлию Галямину.