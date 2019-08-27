В Черкесске задержали девушку, которая собрала около миллиона рублей на лечение несуществующего ребёнка

Об этом сообщает сайт Регион online со ссылкой на МВД Карачаево-Черкессии. В полицию обратились люди, которые усомнились в том, что пожертвованные ими деньги пойдут на лечение. В полиции говорят, что фотография ребёнка, его данные, медицинская справка оказались фальшивыми. В медицинском учреждении, где якобы находился больной малыш, также сказали, что такого ребёнка у них нет. В МВД посоветовали тщательнее проверять информацию, прежде чем переводить деньги и не делать репосты в социальных сетях, если есть сомнения в достоверности и актуальности просьбы о помощи.