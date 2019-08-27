В Анапе полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней девушки к сексу, уволили и отправили в СИЗО

Об этом сообщил зам.начальника городского отдела МВД Дмитрий Коркишко. Накануне управление Следственного комитета сообщило, что уголовное дело завели на двух сотрудников патрульно-постовой службы. Согласно предварительной версии на пляже они встретили девушку и ее молодого человека и заставили девушку заниматься сексом, пообещав не привлекать ее к административной ответственности. Издание «База» называет имена подозреваемых – это старший сержант Рустам Наниз и сержант Леонид Паланчук. Оно также приводит имя еще одного полицейского – это Алий Казанчи, который, как сообщается, стоял рядом.