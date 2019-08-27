В МВД поддержали предложение на 30 дней блокировать банковские карты в случае подозрительных операций

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителей Ассоциации банков. В МВД считают, что месяц – подходящий срок для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сказал вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. По его словам, многие банки считают, что нужно блокировать не всю карту, а только подозрительную сумму.

Ранее в Центробанке усомнились в эффективности мер. Там отметили, что банки часто блокируют карты, когда мошенники уже вывели с них деньги.

Сейчас банки могут блокировать карты из-за подозрительных операций максимум на два дня.