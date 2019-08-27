В Пятигорске из Центральной городской больницы уволились все врачи-травматологи во главе с заведующим отделением

Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на медицинское учреждение. Там уточнили, что врачей не устраивала система оплаты труда, нагрузка и в целом условия работы.

Ранее стало известно об аналогичном случае в Нижнем Тагиле. Там из городской больницы одновременно уволились все хирурги. Они также говорили о низких зарплатах и тяжёлом графике. После того как информация дошла до Кремля, власти Свердловской области отозвали из отпуска главу регионального минздрава. Чиновник съездил на переговоры с тагильскими врачами, однако те своё решение менять не стали.