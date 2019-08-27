ФАС оштрафовала российское представительство компании Samsung за координацию цен на смартфоны и планшеты

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сумма штрафа – 2,5 миллиона рублей. Несколько сотрудников компании, которые отвечали за контроль над ценами, также привлекли к административной ответственности, сообщает агентство Интерфакс. Назначать максимальный штраф – 5 миллионов рублей в ФАС не стали, объяснив это тем, что компания прекратила координацию цен и оказывала содействие при разбирательстве.