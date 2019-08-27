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22:05, 27 августа 2019

Жители Москвы жалуются на то, как реализуется программа реновации

Некоторых из них принудительно выселяют из квартир.

Приставы в отсутствии хозяев вынесли вещи и заварили дверь в одной из квартир дома № 51 по улице Удальцова. Как рассказали соседи в интервью Радио Свобода, семья не захотела переезжать на 18 этаж новостройки и просила поселить их пониже. Но Никулинский суд принял решение о принудительном переселении. Собственник квартиры при этом не присутствовал — сейчас он служит в армии. Всего на сегодняшний день в доме осталось около 10 жильцов, которые отказываются выезжать. Их не устраивает качество, расположение или метраж новых квартир. Член рабочей группы по защите прав переселяемых по реновации Евгения Юрчук отмечает, что это не единственный случай принудительного выселения. Она полагает, что это тренд, который сейчас будет набирать обороты.
Тем временем, уже расселенные квартиры не пустуют. В них появляются новые жильцы, явно не собственники и не граждане Российской Федерации. Собеседники Радио Свобода уверены, что это не может происходить без ведома управляющей компании.

Телеграм-канал MOS NEWS публикует свидетельство муниципального депутата района Измайлово Елены Янчук, согласно которому отношение москвичей к программе реновации становится все хуже. На встречах, особенно в сносимых кварталах, еще вчерашние сторонники проекта уже открыто выражают сомнения в правильности своего решения.



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