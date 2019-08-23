Верховный суд утвердил отказ в регистрации кандидатами в МГД Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса

Он отклонил жалобы политиков, сообщает агентство Интерфакс. Окончательного официального вердикта ещё нет, пока лишь рассмотрена жалоба на бездействие ЦИК, суд тянет время, чтобы вынести решение после выборов в Мосгордуму — сказал «Эху» незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас.

В Москве с середины июля каждую неделю проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы и выступают против политических репрессий. Большинство несогласованных акций сопровождаются массовыми задержаниями.