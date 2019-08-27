Следственный комитет начал проверку информации о смерти 6-летнего мальчика в подмосковном интернате

Об этом говорится на сайте регионального управления СК. Ранее несколько изданий сообщили, что в детском доме-интернате «Березка» в Сергиевом Посаде умер ребенок, которого забрали из семьи. У мальчика были ДЦП и эпилепсия. На его мать завели дело по обвинению в педофилии. Отец ребенка назвал обвинения ложными. Он также рассказал, что мальчика пытались вернуть в семью.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сказала РБК, что мальчик почти год провел в интернате, еще год в Доме ребенка. По словам омбудсмена, мать осудили на 12 лет. Кузнецова добавила, что еще двое детей этой пары около двух лет живут в приемной семье.