МВД фактически поддержало ограничение срока блокировки карт с 2-х до 30-ти дней при подозрении на мошенничество

МВД фактически поддержало инициативу ассоциации банков об ограничении срока блокировки карт с 2-х до 30-ти дней при подозрении на мошенничество. Об этом сообщает РБК. Издание уточняет, что при обсуждении вопроса представители Центробанка усомнились в эффективности предложения. По статистике ЦБ, похищенные деньги, которые выводятся на другие карты, снимают в первые же часы после поступления на счет. В Центробанке считают, что если инициатива будет одобрена, банки будут применять меру уже после вывода мошенниками похищенных средств. В МВД же говорят, что для них 30 дней – это достаточный период, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, — рассказал по итогам совещания вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.