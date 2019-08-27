В Новосибирске поставят спектакль об основателе группы «Гражданская оборона» Егоре Летове

Об этом сообщает агентство ТАСС. За постановку взялся молодежный театр «Глобус». Спектакль будет посвящен жизни Летова и его подруги Янки Дягилевой. Премьера постановки с рабочим названием «Полкоролевства» намечена на весну следующего года.

Основатель и лидер музыкальной группы «Гражданская оборона» Егор Летов, который считается основоположником русского панк-рока, скончался в 2008-м году в Омске. Его близкая подруга, рок-певица из Новосибирска Янка Дягилева погибла в 91-м году.