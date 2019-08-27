Московский аэропорт «Шереметьево» 1-го сентября собирается запустить третью взлетно-посадочную полосу

Об этом сообщила пресс-служба авиаузла. Полосу строили 10 лет, открытие несколько раз переносили. Ее планировали сдать к Чемпионату мира по футболу прошлого года. за полтора года до предполагаемого окончания работ газета «Коммерсантъ» писала, что на проект дополнительно потребуется 13 миллиардов рублей. Всего стоимость строительства на тот момент составляла более 35-ти миллиардов. В последний раз перенос сроков объясняли проволочками, связанными с получением разрешительной документацией.