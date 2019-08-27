Второй за сутки американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче российской визы

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на самого Криса Мерфи. Сенатор-демократ предположил, что отказ связан с разногласиями, которые возникли в Вашингтоне по поводу возможного возвращения России в «большую восьмерку».

Ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что Москва не дала ему разрешения на въезд. Он, как и Мерфи, хотел поехать в Россию в составе делегации Конгресса США в следующем месяце. В посольстве России в США заявили, что Джонсон не обращался за визой и не сообщал о планах посетить страну.